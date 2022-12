Il finale di Grey’s Anatomy 18 su La7 chiude la diciottesima stagione: gli ultimi tre episodi sono trasmessi lunedì 19 dicembre, in prima assoluta. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte dall’episodio 18×18 dal titolo Più forte dell’odio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Maggie e Winston stanno preparando la cena per la festa per Meredith e Nick ma sono estremamente in ritardo e gli ospiti stanno iniziando ad arrivare. Quando arriva Nick, vedendo le difficoltà di Maggie, inizia ad aiutarla. Nel frattempo all’ospedale Meredith sta uscendo ma quando vede le condizioni della donna vittima di un attacco razziale appena trasportata dall’ambulanza, decide di fermarsi e di aiutare Schmitt; Richard invece assiste Catherine durante il ciclo di chemioterapia e fanno conoscenza con Simon e Kristen.

A seguire, l’episodio 18×19 intitolato Assetati di sangue:

Al pronto soccorso si presenta John che chiede aiuto a Owen perché a sua moglie, una ex marine, era stata diagnosticata una bronchite rivelatasi però una fibrosi polmonare, gli chiede gli stessi farmaci che lui ha dato in precedenza agli altri; Owen decide di temporeggiare e pensare al da farsi dopo che John lo ricatta di denunciarlo. Owen si confida con Teddy che lo invita a non dargli i farmici che chiede…

La serata si conclude con l’episodio 18×20 dal titolo Tu sei il sangue, che rappresenta il finale di stagione:

Jackson e April sono in visita all’ospedale, prima che lui affronti Jamara per salvare il programma di specializzazione, i due fanno visita a Catherine. Jackson incontra Jamara e le prospetta i miglioramenti in programma e quando conclude Jamara gli chiede di Meredith e se sapeva che se ne va, spiegandogli che teme le stia nascondendo altro. Dopo una giornata difficile Jamara e Bailey riescono a trovarsi e Jamara le spiega i motivi per cui ritira l’accreditamento per la specializzazione in chirurgia generale e che gli specializzandi verranno dirottati in altri ospedali e la invita a ricostruire un nuovo programma ricominciando da capo. Jackson prova a convincere Meredith a rimandare la partenza per far ripartire l’ospedale quando Bailey le consegna le chiavi dell’ufficio del capo rassegnando sul posto le sue dimissioni…