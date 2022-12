Sette anni sono passati dall’uscita dell’ultimo album di Dolcenera “Le stelle non tremano”. Nel frattempo lei ha pubblicato singoli preziosi, come “Amaremare”. Finalmente ha deciso di uscire dallo studio condividendo questo album spettacolare che contiene sì i singoli, ma anche brani inediti.

Rientrando da Siena, dov’ero stato per l’inaugurazione di una mostra di Lodola e l’accensione del cavallo alato in Piazza del Campo, ho raggiunto Dolcenera nella casa dove vive insieme a Gigi sulle colline di Firenze. Peccato ci fosse la nebbia, altrimenti da lì si vede tutta la città.

Ho acceso la telecamera verso mezzogiorno, che per qualsiasi artista è l’alba. Ho seguito Manu nel suo studio, dove peraltro ci sono due sculture luminose di Lodola. Lì lei mi ha raccontato la meticolosità con cui è stato composto questo album, sia nella grafica che nella scelta delle canzoni. Mi ha cantato, accompagnandosi al pianoforte, quasi tutto l’album. Tre video li ho presi da quelli che ha realizzato per Instagram. Mi ha anche fatto “Lo-Fi”, singolo appena uscito che non è entrato in “Anima Mudi”, perché essendo uscito solo in vinile e non in CD andava oltre la durata prevista nei due lati del disco.

Gli unici brani che mancano, non nel racconto ma nel live, sono “Wannabe”, con Laïoung, e “Piena di vita”, che contiene la voce di Gabriella Ferri.

Quando mi sono rivisto il video finito di questo reportage mi sono detto: spettacolare. Goditelo.

Ed ecco info sull’album

“Anima Mundi” contiene 5 brani inediti e 7 singoli pubblicati tra il 2018 e il 2022, tra cui i successi “Amaremare”, canzone bandiera di Greenpeace, “Nuovo Giorno Nuova luce”, adattamento in italiano di “Feelin’ Good” di Nina Simone e sigla della fiction, record di ascolti tv di Rai1 “Lea – Un nuovo giorno”, “Calliope (pace alla luce del sole)” inno alla pace condiviso con Amnesty International, “Wannabe” con il featuring del rapper Laïoung.

L’Anima Mundi, l’innata e profonda connessione tra gli esseri viventi, è rappresentata nell’album da un sound in cui le percussioni e gli strumenti etnici tipici di Paesi del sud del mondo come Africa, Brasile e Cuba, convivono con i synth e gli elementi di elettronica del

mondo occidentale.

I temi trattati e le storie raccontate nelle canzoni da Dolcenera sono un chiaro riferimento all’anima universale del mondo: il rispetto della multirazzialità che porta necessariamente all’evoluzione (“Mediterraneo” e “Mondo take away”), la voglia di pace e libertà espressiva (“Calliope” e “Nuovo giorno Nuova Luce”), il rispetto dell’ambiente (“Amaremare”), la gratitudine nei confronti dell’esistenza e della vita (“Un altro giorno sulla terra” e “Piena di vita” con il campionamento della voce di Gabriella Ferri nella canzone “Sempre”).

«L’album “Anima Mundi” è il risultato di anni di esperienze di vita, un diario “aperto” di 5 anni, di emozioni vissute attraverso viaggi e incontri rimasti radicati nell’anima, e la sua pubblicazione rappresenta per me un punto di rottura con il passato per la forte necessità di un nuovo inizio, la ricerca di un nuovo equilibrio spirituale e artistico attraverso l’esplorazione di me stessa e della realtà che mi circonda»

scrive Manu Dolcenera, che nel 20923 festeggerà i suoi 20 anni di carriera col lo spettacolo “one woman show” piano e voce in più di 50 teatri italiani.

Dolcenera è impegnata anche nella realizzazione del podcast “Una canzone, una storia – Psicografia di un’artista femminile”: un’analisi psico-filosofica di artiste femminili che hanno segnato la storia della musica, attraverso lo studio delle loro canzoni più rappresentative e delle vicende mai casuali della loro vita, con brani eseguiti al pianoforte e l’interpretazione finale della canzone titolo dell’episodio.

Tracklist dell’album “Anima Mundi”:

UN ALTRO GIORNO SULLA TERRA PIÙ FORTE AMAREMARE W ANNABE (feat. Laïoung) MONDO TAKE AWAY MEDITERRANEO SPACECRAFT NUOVO GIORNO NUOV A LUCE (Feelin’ Good) MEGLIO L’INFERNO PIENA DI VITA (con la voce di Gabriella Ferri) L’OCEANO E LA STELLA CALLIOPE (PACE ALLA LUCE DEL SOLE) LO-FI (bonus track album digitale)

“Lo-Fi” è il nuovo singolo di Dolcenera, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“Lo-Fi” è una canzone modern synth funk che denuncia, dal punto di vista femminile, lo smarrimento culturale e la caduta del senso di civiltà e di rispetto che si sta insinuando così potente-mente nella nostra società, che la cantautrice ha paura di esserne coinvolta inconsapevolmente. Il testo ruota intorno al gioco di parole tra lo-fi – bassa fedeltà musicale – e lo fai, e parla della rivincita dell’asino Collodiano, metafora di un fenomeno naturale ed economico, dell’asino che dall’estinzione è diventato onnipresente.

