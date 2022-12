Si apre l’ultima settimana di offerte di Natale Amazon e nuove scorte di iPhone 14 standard e iPhone 14 Plus sono a disposizione di potenziali acquirenti sul noto store. Si tratta di poche unità subito acquistabili ed in arrivo giusto in tempo per essere messe sotto l’albero di Natale. Di seguito sono elencate le promozioni di scena più convenienti.

Per quanto riguarda l’iPhone 14 standard, rispetto a solo qualche giorno fa, è tornato disponibile il modello di melafonino 2022 di base nella sua versione da 512 GB (tutti gli altri non sono acquistabili ora o comunque potranno essere ricevuti solo a partire dal mese di gennaio). Per quanto riguarda la variante RED Product del dispositivo, la spesa attuale da affrontare sarà pari a 1299 euro e non più 1419 euro, con uno sconto complessivo di ben 120 euro. Acquistando il prodotto in queste ore, si avrà la certezza di riceverlo entro giovedì 22 dicembre.

Per quanto riguarda l’iPhone 14 Plus, tra le offerte di Natale Amazon giunte oramai agli sgoccioli, viene riproposto il modello da 128 GB del dispositivo a 1099 euro, anziché a 1179 euro. In questo caso, sarà anche possibile scegliere tra 3 nuance di prodotto ossia bianca, azzurra e rossa. Per la cronaca, volendo acquistare l’esemplare nero del melafonino con lo stesso spazio di archiviazione, non sarà possibile usufruire dello stesso corposo ribasso e bisognerà spendere invece 1149 euro. Tutti gli esemplari fin qui menzionati, in ogni caso, potranno essere ricevuti entro giovedì 22 dicembre, sempre che si proceda alla transazione nel giro di qualche ora.

Le scorte di iPhone 14 e 14 Plus, in questo momento, sono abbastanza ridotte su Amazon come presso altri store. Gli interessati farebbero bene a non attendere molto per l’acquisto, altrimenti rischieranno di rimanere a bocca asciutta.

