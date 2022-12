All’inizio di questo mese, Xiaomi ha lanciato in Cina i suoi smartphone di punta: Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, adesso freschi di annuncio. In questi ultimi giorni il produttore cinese ha annunciato una speciale edizione limitata e super colorata. Infatti, insieme alle normali opzioni di colore bianco, nero, verde e azzurro, la società ha anche rivelato cinque colorazioni personalizzate in edizione limitata molto belle e sgargianti, che includono Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green e Cement Grey.Tuttavia, trattandosi di colori in edizione limitata, non sappiamo se giungeranno anche sugli altri mercati internazionali, compreso quello italiano.

Oggi, i modelli Xiaomi 13 Limited Custom Color sono disponibili per l’acquisto nel mercato cinese tramite il negozio online dell’azienda chiamato Xiaomi Mall. I modelli in edizione limitata nei colori Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green e Cement Grey sono disponibili in una sola configurazione di memoria, ossia 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo ha un prezzo di 4999 Yuan, che al cambio corrisponde a circa 717 dollari. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo Xiaomi 13 è dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, luminosità di picco di 1900nit, HDR10+, Dolby Vision e supporto HLG. Viene inoltre fornito con il supporto per il sensore di impronte digitali sotto il display e presenta un foro posto al centro nella parte superiore dello schermo per la selfie-cam.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato a 12GB di RAM LPDDR5x e 512GB di memoria interna UFS 4.0. Il telefono è inoltre dotato di un sistema di dissipazione del calore con raffreddamento a liquido integrato. Quanto al comparto fotografico, troviamo una configurazione a tripla fotocamera con marchio Leica che include un sensore Sony IMX800 abilitato per OIS da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. Sul lato anteriore, c’è uno snapper frontale da 16MP per scattare selfie e per le videochiamate. Lo smartphone è certificato IP68, quindi resistente all’acqua e alla polvere, e sfrutta il sistema operativo Android 13 con l’ interfaccia personalizzata MIUI 14. Infine, è alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W.

