A Sanremo 2023 i superospiti italiani ci saranno. Amadeus ci ripensa ed è polemica sui social dopo l’annuncio del primo nome atteso al Festival. Ma attenzione: l’artista in questione non calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo, esibendosi dal palco galleggiante della nave Costa che per tutta la settimana sarà fissa nel porto della cittadina ligure.

L’ipotesi è quindi quella che sul palco principale del Festival non sia previsto alcun superospite italiano under 70, come accennato dal direttore artistico settimane fa, che però potrebbero tranquillamente esibirsi in collegamento dalla nave Costa Smeralda.

Salmo a Sanremo 2023

A Sanremo 2023 i superospiti italiani pare proprio che non mancheranno e il primo nome ad essere comunicato – in diretta al tg1 delle ore 20.00 di domenica 18 dicembre, è quello di Salmo. L’apprezzato artista italiano ha 38 anni e sarà al Festival ben due volte. Si esibirà infatti nella prima serata di martedì 7 febbraio e nell’ultima serata di sabato 11 febbraio.

Non si conosce il programma delle sue performance ma è certo che il cantante sia in collegamento con il Teatro Ariston di Sanremo e non fisicamente su quel palco. Si esibirà poco distante.

Amadeus: “No superospiti italiani under 70 a Sanremo”

Il nome di Salmo a Sanremo 2023 ha suscitato qualche polemica. Il direttore artistico, in effetti, non troppo tempo fa aveva comunicato di non avere in programma di invitare ospiti italiani al di sotto dei 70 anni di età, che invece sarebbero dovuti andare in gara.“Niente superospiti italiani al prossimo Festival di Sanremo, a meno che non abbiano più di 70 anni”, aveva detto.

E invece il primo nome annunciato è quello di Salmo, artista nostrano under 40 che potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di superospiti italiani previsti a Sanremo 73 e ancora da svelare.