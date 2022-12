Non siete riusciti a togliervi dalla testa il Samsung Galaxy S22 5G? Non c’è ragione di farlo, soprattutto adesso che potete ancora averlo in tempo per Natale ad un prezzo davvero incredibile. Parliamo del modello da 256GB, vostro al costo di 699 euro, con il 25% di sconto sul listino originale. Il caricatore è incluso nel prezzo dell’offerta, la versione è quella italiana nella colorazione Phantom Black.

Ordinarlo adesso significa vederselo recapitare a casa martedì 20 dicembre, potendolo così mettere sotto l’albero (che sia un regalo per voi stessi o per una persona a cui tenete molto non importa, ciò che conta è che arrivi in tempo). Il Samsung Galaxy S22 5G tra poco tempo verrà sostituito dal prossimo top di gamma del colosso di Seul, ma questo non significa che non valga la pena acquistarlo, specie adesso che il suo prezzo ha raggiunto minimi storici davvero interessanti.

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Se stavate cercando uno smartphone dal buon rapporto qualità/prezzo, dalle doti fotografiche eccezionali e che non lesini per quanto riguarda lo storage interno, allora potreste averlo trovato proprio nel Samsung Galaxy S22 5G che vi stiamo proponendo qui quest’oggi: pensateci bene, siete sicuri di poter trovare di meglio e di riuscire a ritrovarvelo infiocchettato sotto l’albero prima del giorno di Natale? Non si può chiedere di più a questo prezzo, non per un top di gamma di un marchio così blasonato. Naturalmente la scelta è solo vostra, non possiamo aggiungere altro: se volete portarvi a casa proprio questo telefono, non dovete esitare in quanto le scorte disponibili potrebbero finire. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

