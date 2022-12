Aveva promesso che non ci sarebbero stati super ospiti italiani e invece ecco il primo: ci sarà sicuramente Salmo a Sanremo 2023. Lo svela Amadeus, in diretta al tg1 delle 20.00, domenica 18 dicembre.

Già noti i primi dettagli sulla partecipazione dell’artista al Festival della Canzone Italiana. Salmo a Sanremo 2023 si esibirà sulla Costa Smeralda e non al Teatro Ariston di Sanremo: sarà il protagonista di un’esibizione speciale in scena dal palco galleggiante della nave ormeggiata nel porto di Sanremo.

A Sanremo 2023 è dunque confermata la formula del doppio palcoscenico e viene ufficializzata la presenza della nave Costa anche quest’anno al porto. Da lì si esibiranno alcuni degli artisti ospiti del Festival di Sanremo e il primo nome è proprio quello di Salmo.

Salmo è atteso in due serate diverse: come Chiara Ferragni, aprirà e chiuderà il Festival. Si esibirà quindi martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio 2023. Quel che sappiamo a proposito della partecipazione di Salmo a Sanremo 2023 è che si collegherà per presentare alcuni dei suoi brani, presumibilmente canzoni diverse tra la prima e la seconda performance che potrebbero non essere entrambe in diretta ma tutte e due trasmesse all’interno delle serate sanremesi.

Amadeus: “Niente super ospiti italiani a Sanremo”

L’annuncio di oggi tozza con quanto dichiarato da Amadeus non troppo tempo fa. Il direttore artistico aveva anticipato che al Festival non si sarebbero esibiti super ospiti italiani, almeno non quelli under 70. Tutti gli artisti italiani degni di nota, al di sotto dei 70 anni di età, erano invitati a presentarsi in gara: questa per loro l’unica opportunità di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per il 73esimo Festival della Canzone Italiana.

Eppure sembra proprio che non sarà così. Con l’annuncio del primo nome, quello di Salmo, la volontà del direttore artistico viene meno.