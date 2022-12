Sono di scena le ultimissime offerte d Natale Amazon e i modelli di Fire Stick TV non solo rientrano nelle promozioni in corso ma saranno consegnati ancora prima del 25 dicembre. Dunque è il caso di esaminare lo sconto attuale per questa tipologia di prodotto che potrebbe decisamente tornare utile anche in vista dello switch off imminente al nuovo digitale terrestre.

La migliore offerta in campo

Per quanto riguarda la Fire Stick TV, la migliore delle offerte di Natale Amazon è quella per il modello Lite del dispositivo. Il costo attuale del dispositivo è pari a 26,99 euro ora, con un’ulteriore sconto rispetto al valore di listino del 10%. Stiamo parlando del modello basic del device che prevede il telecomando vocale Alexa, lo streaming in HD ma non i pulsanti fisici per la TV. Proprio questa soluzione, se acquistata oggi, non arriverà più tardi di mercoledì 21 dicembre.

Soluzione scontata e utile

Tra le ultime offerte di Natale Amazon, quella con protagonista la Fire Stick TV Lite è forse la più utile e funzionale del momento, almeno per chi non è ancora pronto al prossimo switch off al nuovo digitale terrestre. Per quanto questo dispositivo non sia per nulla un decoder, come già ricordato, se abbinato pure ad un televisore datato, consentirà di visionare la maggior parte degli straming dei canali TV attraverso la connessione di rete. Con le app di RaiPlay, quella Mediaset Play e l’ultimissima per LA7 saranno assicurati i contenuti in diretta o anche solo on demand di un numero notevole di reti. Il passaggio al prossimo standard di trasmissione della TV potrebbe essere decisamente più indolore per chi ancora non ha provveduto all’adeguamento. Dal prossimo 21 dicembre, in effetti ogni canale TV appunto trametterà solo in alta definizione e la scelta di adeguamento alla nuova tecnologia sarà obbligata.

