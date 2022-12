Per gli amanti degli sticker WhatsApp giunge oggi una buona notizia. Nel servizio di messaggistica sono stati introdotti due nuovi pacchetti di adesivi che potranno essere utilizzati nelle chat singole e di gruppo, per esprimere sentimenti, emozioni o semplicemente per far divertire i nostri interlocutori. Stiamo parlando proprio delle soluzioni ufficiali presenti in app che potranno essere scaricate in pochi secondi ed essere utilizzate immediatamente.

Come accennato, i nuovi pacchetti di sticker WhatsApp sono due: i gruppi di adesivi si chiamano, rispettivamente, “A day of a Human” e “Bigg Boss 16”. Il primo pack è stato realizzato da Agus Paillet e il secondo da Colors TV. Per essere ancora più precisi, il gruppo di adesivi menzionato inizialmente sarebbe disponibile per tutti, il secondo (almeno per il momento) sarebbe destinato solo ad alcuni paesi, in particolare all’India. Difficile credere, tuttavia, che non si proceda al relativo rilascio della stessa soluzione anche globalmente. Per chi è interessato all’utilizzo di uno o di entrambi i pacchetti comunque. è il caso di specificarne il loro peso ossia 4.3 MB per “A Day of Human” e 1,8 MB per “Big Boss 16”.

Come sempre, per scaricare un nuovo pacchetto di sticker WhatsApp non bisognerà fare altro che andare nella sezione dell’app che li riguarda direttamente. Passando per la scheda delle emoji meglio conosciuta, bisognerà andare sull’icona dell’adesivo (posta pure accanto a quella della GIF). A questo punto, in alto a destra, comparirà il simbolo del “+”. Quest’ultimo consentirò di richiamare i pacchetti nuovi di zecca, elencati dal più al meno recente, e dunque scaricarli in pochi secondi. Una volta effettuata l’operazione, ogni nuova soluzione sarà facilmente richiamabile e utilizzabile in chat. Per quanto le proposte odierne possano essere considerate un regalo in anticipo per Natale da parte degli sviluppatori, sempre gli esperti non hanno pensato a nuove soluzione in tema per le feste in questo periodo dell’anno, almeno finora.

