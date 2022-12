Come era già nell’aria, non ci sarà nessun limite all’utilizzo dei pagamenti con POS da parte dei consumatori e commercianti ed esercenti saranno costretti sempre ad accettare le transazioni digitali (praticamente) in ogni contesto, a meno che non vogliano incorrere in qualche sanzione. Proprio in queste prime ore di domenica 18 dicembre, l’edizione online di Repubblica ne da conferma, senza più ambiguità.

Cosa era successo negli ultimi giorni

Come riportato in settimana, dai vertici UE erano state espresse serie preoccupazioni intorno alla decisione del Governo Meloni di voler abolire l’obbligo per i commercianti di accettare pagamenti con POS al di sotto dei 60 euro. Ebbene, l’italia aveva tentato una mediazione al riguardo, proponendo che la soglia di riferimento scendesse fino a 30 euro, dunque le sanzioni per gli esercenti fossero poi attive solo da questa cifra in poi. A quanto pare nulla è servito e da Bruxelles si è insistito per lasciare tutto come è ora, ossia come stabilito dal recente Governo Draghi con la forte spinta impressa proprio ai pagamenti elettronici.

La giustificazione per il dietrofront

Come racconta oggi Repubblica, l’obbligo di accettazione dei pagamenti con POS anche al di sotto dei 60 euro permane perché stabilito da mesi e legato al via libera all’erogazione dei fondi del PNRR. A tempo debito, la misura è stata ritenuta cruciale per la lotta all’evasione fiscale e per questo motivo nulla dovrà cambiare in proposito: le mule permangono per tutti coloro che non accetteranno appunto i pagamenti elettronici se richiesti dai consumatori. Proprio la cancellazione della norma sul POS comporterà una modifica alla legge di bilancio attuale e il Governo potrebbe depositare la stessa già nelle prossime ore a Montecitorio. Le ultime novità non faranno di certo piacere a molti esercenti che, nelle ultime settimane, avevano sperato proprio nella nuova soglia dei 60 euro, in alcuni casi, iniziando ad operare con i clienti proprio in questo modo.

