In rete è appena giunta la notizia della scomparsa di un noto attore italiano, amatissimo dal pubblico: è morto a Roma Lando Buzzanca.

L’attore aveva 87 anni ed era ricoverato a Villa Speranza a Roma. Il primo a dare il triste annuncio della sua scomparsa è stato il quotidiano Il Messaggero. Lando Buzzanca ha chiuso gli occhi alle 14:30 di oggi, domenica 18 dicembre.

Di recente era stato ricoverato al Policlinico Gemelli, in seguito ad una rovinosa caduta dalla sedia a rotelle, che si era verificata nella casa di cura in cui si trovava. Lando Buzzanca era in seguito stato dimesso dall’ospedale e trasferito presso l’hospice dove si trovava al momento del decesso. Soffriva di una forma acuta di demenza senile.

Lando Buzzanca: la demenza senile

Le preoccupanti condizioni di salute di Lando Buzzanca erano giunte in rete di recente in seguito ad un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera e rilasciata dal figlio Massimiliano che aveva parlato di “una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia”. Aveva anticipato che le condizioni di papà Lando erano molto gravi e che non era più in grado di riconoscerlo.

“Papà c’è ancora, ma la sua testa non c’è più. Pagherei perché mi riconoscesse”, aveva dichiarato per poi sottolineare che l’amato padre aveva già perso la lucidità da diverso tempo.

Lando Buzzanca si è spento oggi a 87 anni.