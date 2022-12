Finale di NCIS Los Angeles 13 su Rai2: domenica 18 dicembre va in onda l’ultimo appuntamento con la serie crime, spin-off del longevo poliziesco NCIS.

Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo. Si parte con l’episodio 13×21 dal titolo Nella tana del coniglio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Callen viene rapito da Katya e rinchiuso in un container. Legato ad una sedia, viene catapultato in una realtà virtuale piena di deepfake, nella quale è quasi impossibile distinguere la finzione dalla realtà. Tutta la squadra è alla sua ricerca, ma viene continuamente indirizzata su false piste da Katya. Solo ricostruendo gli spostamenti di Callen prima del rapimento, i nostri riusciranno a trovare la chiave per rintracciarlo e portarlo in salvo.