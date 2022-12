Il bonus occhiali consisterà nell’erogazione di un contributo pari a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore ai 10 mila euro annui. Come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, in Gazzetta Ufficiale è stato adesso pubblicato il decreto attuativo che regolamenta l’erogazione del bonus occhiali per i costi sostenuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Il bonus occhiali può essere richiesto una volta sola per ciascun membro della famiglia: si riceverà l’indennizzo come voucher o rimborso, a seconda dei casi. Bisognerà chiaramente fare domanda del contributo, utile per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive: gli aspiranti candidati dovranno registrarsi tramite un’applicazione disponibile sul sito del Ministero (dal 15 febbraio e non oltre il 31 dicembre 2023).

L’autenticazione richiederà la carta di identità elettronica (CIE), lo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per poi inserire i dati richiesti: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, dati anagrafici dei membri del nucleo familiare per cui si intende fare richiesta e dichiarazione ISEE. In caso di rimborso, bisognerà anche fornire i dati del documento di acquisto, una copia digitale della fattura o dello scontrino e le coordinate del conto corrente. Per il voucher sarà sufficiente un’autocertificazione del reddito.

Sarà l’INPS a verificare la validità dei requisiti: dopo di che, il rimborso del bonus occhiali verrà erogato sul conto corrente del richiedente o, in caso di voucher, lo stesso sarà emesso sotto forma di QR Code e messo a disposizione nell’area riservata (potrà essere speso entro 30 giorni dalla data di emissione: una volta passati, sarà necessario ripetere tutta la procedura da capo per poter fruire del bonus occhiali). Prima di procedere all’acquisto bisognerà dare uno sguardo alla lista dei fornitori accreditati, da reperire sempre sulla piattaforma.

