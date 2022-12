Annalisa ad Amici con Nigiotti papà e Stash: alle ore 14.00 su Canale5 torna Amici di Maria De Filippi con l’ultimo appuntamento prima delle feste di Natale.

Un nuovo speciale della domenica pomeriggio pone in sfida tutti gli allievi della scuola, sia per il canto che per il ballo. L’obiettivo è quello di mantenere la propria maglia, in vista dell’avvio della fase del serale in programma per la prossima primavera. Al sicuro non può considerarsi nessuno, resta solo da chiedersi quanti e chi saranno coloro che conserveranno il proprio banco da titolari, in uno dei due circuiti.

Sono ancora per il canto alcuni dei talenti musicali più apprezzati dell’edizione, tra i quali la talentosa figlia di Mango. Angelina Mango ha avuto accesso ad Amici solo qualche settimana fa e ha rapidamente scalato le classifiche di gradimento. Con lei in gara nel canto: Aaron, Wax, Tommy Dali, NDG, Niveo, Cricca, Federica e Piccolo G.

Per il ballo sono invece in gara Isobel, Gianmarco, Samu, Mattia, Ramon, Rita, Samuel, Megan e Maddalena.

In studio sono attesi tre ex concorrenti del programma, tre artisti della musica italiana che hanno dimostrato di sapersi muovere egregiamente all’interno della discografia, dopo i primi passi mossi nella scuola di Maria De Filippi. Ci saranno Annalisa, Enrico Nigiotti e Stash dei The Kolors.

Enrico Nigiotti torna ad Amici dopo aver annunciato che presto diventerà papà: la sua compagna è in attesa di due gemelli.

I tre stileranno la classifica di canto giudicando le singole esibizioni dei cantanti di Amici 2022. Non saranno gli unici ospiti in studio il 18 dicembre. Per la gara di ballo è atteso il ballerino e coreografo Fabrizio Mainini, in qualità di giudice.