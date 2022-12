Warrior Nun 3 non ci sarà, ma lo showrunner regala qualche speranza ai fan della serie action di Netflix. Dopo la brusca cancellazione, probabilmente a causa del crollo di visualizzazioni, con il colosso di streaming che ha deciso di non rinnovare lo show per una terza stagione, ci sono state diverse polemiche sui social.

I fan hanno intanto lanciato una campagna online al grido dell’hashtag #SaveWarriorNun, nella speranza che qualche rete televisiva o servizio di streaming possa salvare la serie tv.

Ora, lo showrunner Simon Barry ha annunciato ai suoi fan di essere anche lui coinvolto nella campagna e di essere “ancora in lotta” come loro, per far sapere a tutti che sta cercando di salvare lo show. L’ultimo suo post è accompagnato dalla classica GIF di Steve Rogers che recita “I can do this all day”, “Posso farlo tutto il giorno”.

Warrior Nun è basato sul personaggio dei fumetti Warrior Nun Areala originariamente creato da Ben Dunn. La serie è incentrata su Ava Silva, interpretata da Ava Baptista, che si sveglia in un obitorio con un nuovo contratto di vita e scopre di esser diventata parte di un antico ordine a cui è stato assegnato il compito di combattere i demoni sulla Terra.

Nel cast della serie tv: Alba Baptista nei panni di Ava Silva; Lorena Andrea nei panni di Sorella Lilith; Kristina Tonteri-Young nei panni di Sorella Beatrice; Tristán Ulloa nei panni di Padre Vincent; Thekla Reuten nei panni di Jillian Salvius; Sylvia De Fanti nei panni della Madre Superiora; e William Miller nei panni di Adriel.

Al momento, Barry non aveva alcun piano per Warrior Nun 3, ma aveva confermato che cercherà in tutti i modi di vendere la sua serie altrove (l’ideale sarebbe su un’altra piattaforma) affinché possa proseguire con un’altra stagione.

