Siamo agli sgoccioli della corsa ai regali natalizi e chi punta all’iPhone 14 Plus è ancora in tempo per assicurarselo prima del 25 dicembre, giusto in tempo per poter posizionare l’ambito pacco sotto l’albero. L’occasione viene ancora fornita da Amazon in queste ore, mentre sullo stesso store (dispiace dirlo) gli iPhone 14 standard sono tutti etichettati con consegna tra fine dicembre ed inizio gennaio (per non parlare dei modelli Pro con attesa di settimane).

Il focus di questo approfondimento è sul modello di iPhone 14 Plus con capacità di memoria di 128 GB. Come molti fan del brand Apple sapranno, il costo di questo dispositivo sarebbe uguale a 1179 euro. Ebbene, proprio in questi giorni che precedono il Natale, il device non solo è disponibile ma è venduto con un discreto sconto (considerando la recente commercializzazione del telefono, avvenuta solo lo scorso ottobre). La spesa da affrontare ora è pari a 1099 euro, per il 7% di sconto sul valore di listino iniziale dello smartphone. Va però precisato che queste condizioni di vendita riguardano solo alcune colorazioni del dispositivo, ossia quella rossa, la bianca e ancora l’azzurra. Per la cronaca, invece, puntando alla nuance più classica nera, l’esborso salirà a 1149 euro, per un risparmio decisamente più esiguo di solo il 3%.

Tornando alla spinosa questione dei tempi di spedizione, proprio l’iPhone 14 Plus protagonista di questo approfondimento arriverà a destinazione nel giro di qualche giorno. Acquistandolo oggi 17 dicembre, viene segnalata la data di martedì 20 dicembre per l’arrivo del pacco a casa o ovunque si preferisca ricevere proprio la spedizione. Per questo dispositivo Apple, come per qualsiasi altro prodotto acquistato in queste settimane su Amazon, va ricordata la specifica politica di resi molto vantaggiosa. Per qualsiasi motivo, gli acquirenti potranno decidere di restituire quanto comprato fino al prossimo 31 gennaio 2023.

