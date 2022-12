Il OnePlus 11 debutterà in Cina durante le prossime settimane, come dimostra anche il video teaser ufficiale che è da poco stato pubblicato su Weibo. Il filmato ci svela e conferma buona parte delle specifiche tecniche del prossimo top di gamma del produttore cinese, che porterà ancora il marchio Hasselblad per quanto riguarda il comparto posteriore della fotocamera, che avrà tre sensori ed un flash LED a riempire il modulo di forma circolare. Il OnePlus 11 dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, fino a 16GB di RAM e 256GB di storage interno. La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W.

Il OnePlus 11 monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ a frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 48MP e da un teleobiettivo da 32MP. La fotocamera frontale disporrà di un sensore singolo da 32MP. Non mancherà l’alert-slider, mentre la gestione software dovrebbe essere affidata ad Android 13. Il device è atteso per il Q1 2023, in un primo momento per il mercato cinese e poi per l’Europa.

Non sappiamo quanto costerà il OnePlus 11, anche se possiamo provare ad ipotizzare le cifre sulla base di quelli che sono stati i listini originali dei precedenti OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T. Il primo ha un prezzo in Italia di 919 euro ed il secondo di 719 euro. Il OnePlus 11 dovrebbe costare quanto il OnePlus 10 Pro: la sua versione base non dovrebbe superiore i 1000 euro, anche se bisognerà aspettare ancora qualche settimana per saperne di più. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

