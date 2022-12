C’è una grande novità in arrivo per i messaggi WhatsApp effimeri, ossia per quei contenuti che vengono fatti scomparire in chat dopo un determinato lasso di tempo. Gli sviluppatori stanno lavorando per introdurre una specifica funzione per permettere di mantenere alcuni di questi, in base a determinate esigenze e senza particolari difficoltà. Il solito informatore WABetaInfo ci informa degli ultimi passi compiuti in questa direzione, grazie alla beta Android 2.23.1.11 presente sul Play Store.

Da tempo oramai, in molti ricorrono all’uso dei messaggi WhatsApp effimeri. In pratica, si sceglie di far scomparire in automatico tutti i contenuti presenti in una chat sopo 24 ore, oppure 7 giorni o ancora 90. A fronte di questa impostazione di massima alla quale si può fare ricorso, gli sviluppatori WhatsApp stanno lavorando alla possibilità di mantenere o annullare l’eliminazione: grazie a questa funzione, sarà possibile mantenere uno o più specifici messaggi messaggi per impedire che spariscano alla scadenza.

L’immagine di apertura articolo mostra il messaggio che si potrà visualizzare in chat tra non molto, almeno quando la novità sarà introdotta nel servizio in via definitiva. In pratica, in qualsiasi momento, gli utenti potranno decidere di conservare un messaggio effimero, operando direttamente nelle opzioni di quella nota. Allo stesso tempo, tuttavia, quando un messaggio prima conservato verrà annullato, questo non potrà essere più recuperato.

Lo sviluppo della preziosa novità dei messaggi WhatsApp effimeri con la possibilità di mantenerli sembra essere abbastanza avanzato. Tuttavia, prima che le nuove opzioni arrivino nella versione definitiva del servizio potrebbe passare ancora del tempo. Di certo, oramai, qualsiasi aggiornamento dedicato, non potrà che fare capolino solo nel 2023. Quanto visto oggi per il sistema operativo Android non potrà mancare anche per i dispositivi con sistema operativo iOS di Apple e dunque per gli iPhone.

Continua a leggere su optimagazine.com