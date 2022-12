È pura poesia, quella che si percepisce tra le note di Come Te Nessuno Mai di Elisa, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future. La cantautrice triestina riesce sempre a superare se stessa, e non è un caso se questo brano viene descritto come il pacifico avversario di O Forse Sei Tu, canzone in gara al Festival di Sanremo 2022.

Come Te Nessuno Mai di Elisa ha qualcosa di ipnotico: il merito è tutto della collaborazione tra l’artista e gli arrangiatori Patrick Warren e Andrea Rigonat, oltre alla scrittura congiunta con Davide Petrella. A proposito di questo aspetto, la cantautrice ha spiegato tutto sui social.

In primo luogo, il brano ha una lunga storia: Elisa e Petrella hanno lavorato a lungo sulla scrittura, tanto da elaborare almeno sette versioni che hanno portato al risultato finale. Come Te Nessuno Mai è nata durante il lockdown. Ecco le sue parole:

“Avevamo capito che stava nascendo una cosa speciale. Era novembre 2020, scrivevamo via Facetime. In pieno lockdown. Era tutto alterato, ma ci siamo aggrappati alla musica, come pazzi. Un anno dopo, questa canzone era ancora così importante che non sapevamo fino all’ultimo se portare a Sanremo lei o O Forse Sei Tu. Ha un suo minimalismo che amo, ricordo tutto il processo creativo insieme al grandissimo Patrick Warren, che l’ha arrangiata. Patrick ha lavorato a dei dischi incredibili e collabora continuamente con artisti che adoro, come Lana Del Rey. Ma ha fatto anche dischi davvero storici tra le collaborazioni con Fiona Apple, Tom Waits, Springsteen, e Joan Baez… altro mio enorme mito. Io e Patrick cercavamo un codice, poche note, che tornassero sempre come un mantra. Mi ricordo che a un certo punto non so se a me o a lui è venuta l’idea di ispirarci al mondo del tema di Twin Peaks, di Angelo Badalamenti “.

Note oniriche, minimalismo, atmosfere eteree e riverberi evanescenti: su questo tappeto magico, Elisa canta l’amore nella sua accezione più trascendentale, un omaggio al sentimento più tormentato dell’essere umano ma anche alle emozioni che lo descrivono, senza perdersi in banalità né cose già dette.

Con Ritorno Al Futuro/Back To The Future, Elisa ha dimostrato ancora una volta di essere un’artista matura e curiosa, sempre alla ricerca di una propria evoluzione e mai adagiata su una comfort zone, sempre lontana dalla mediocrità. Per questo il 2022 è anche l’anno del grande tour sostenibile che l’artista ha riassunto nella trilogia Back To The Future Live.

Il suo anno di gloria non si è ancora concluso: Elisa, infatti, sta portando sul palco il nuovo tour An Intimate Night che si apre proprio con Come Te Nessuno Mai, una scelta tutt’altro che casuale.

Non dimenticare mai chi sono

Anche tra miliardi di persone

Dimmi che mi riconoscerai

Come un sorriso in mezzo a un prato di parole

Nello spazio oltre il muro del suono

Girano i pianeti all’infinito

Come lucciole dentro a una piazza

Lassù non fa mai buio all’improvviso

Dovessi perdermi, perdermi

Mille anni luce da qui

Amore stringimi, stringimi

Tienimi ancora così e

Scusami, scusami

Se non sono riuscita mai

Nemmeno a dirti che

Non m’importa niente, non m’importa della gente

Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te mi sento come una bambina

Una promessa, una bugia

La verità è che dovrei stringerti di più

Io me ne accorgo solo adesso

Che ti amo come non ti ho amato mai

Come mai

Tu mi fai sentire un po’ speciale

Anche tra miliardi di persone

Sai che io ti riconoscerei

Come una stella in mezzo a un cielo di cartone

Dovessi perdermi, perdermi

Mille anni luce da qui

Amore stringimi, stringimi

Tienimi ancora così e

Scusami, scusami

Se non sono riuscita mai

Nemmeno a dirti che

Non m’importa niente, non m’importa della gente

Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te mi sento come una bambina

La tua mano nella mia

La verità è che dovrei stringerti di più

E me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai

Come mai

Come mai

Non m’importa niente, non m’importa della gente

Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più

Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai

Con te mi sento come una bambina

Una promessa, una bugia

La verità è che dovrei stringerti di più

E me ne accorgo solo adesso che ti amo come non ti ho amato mai