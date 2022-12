Il Mondiale del Qatar 2022 è giunto all’ultimo atto con la finalissima Argentina-Francia. in programma domani 18 dicembre presso lo Stadio Iconico di Lusail con calcio d’inizio alle ore 16.00 (ore italiane). Certamente si tratta di una delle finali più belle che poteva giocarsi, probabilmente tra le due Nazionali che durante questo spettacolare torneo hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre. Una super finale di elevato livello che vedrà sfidarsi da un lato l’Albiceleste di capitan Messi e dall’altro le Bleu del talentuoso Mbappé, i due compagni di squadra al Paris Saint-Germain si contenderanno la prestigiosissima Coppa del Mondo: chi l’alzerà al cielo?

Sia l’Argentina che la Francia vanno a caccia del terzo successo della loro storia ed i transalpini, tra l’altro campioni del mondo in carica, potrebbero andare ad eguagliare l’Italia (1934, 1938) e il Brasile (1958, 1962), ossia le uniche due Nazionali ad aver vinto due Mondiali di fila. Gli argentini sono giunti all’ultimo atto battendo in semifinale la Croazia con il punteggio di 3-0, mentre i francesi hanno superato un bellissimo Marocco (fino alla fine ostico) con il risultato finale di 2-0. L’attesissima finale di Qatar che vedrà sfidarsi Argentina-Francia, in programma si domenica 18 dicembre allo Stadio Iconico di Lusail alle ore 16.00 italiane, sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro dalla Rai, precisamente i canali di riferimento saranno Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) e Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre per i televisori che supportano la risoluzione in Ultra HD).

Argentina-Francia sarà visibile anche in diretta streaming grazie all’app RaiPlay, disponibile su smartphone e tablet, ma anche da PC e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale. Queste a seguire sono le probabili formazioni che i CT Scaloni e Deschamps potrebbero schierare:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez;

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Buon divertimento a tutti e che vinca la migliore!

