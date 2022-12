C’era anche Fedez, al concerto dei Maneskin a Las Vegas. Il rapper e imprenditore milanese è volato negli Stati Uniti negli stessi giorni in cui la band di Damiano David si trova in tour a pochissimi giorni dal lancio di Rush!, il nuovo album, e ha deciso di fare loro una sorpresa.

Il risultato è documentato dallo stesso Fedez sui social: Federico Lucia è salito sul palco dei Maneskin, ha impugnato il suo telefonino in una mano e una bacchetta nell’altra e ha “jammato” insieme al batterista Ethan Torchio durante lo show. I Maneskin e Fedez si ritrovano, quindi, a più di un anno dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021, quando la band romana si è classificata al primo posto con Zitti E Buoni e il rapper di Rozzano è arrivato secondo insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome.

Nel video vediamo Fedez girare tra gli strumentisti Victoria De Angelis, Ethan e Thomas Raggi, in mezzo al bagno di folla che in ogni tappa si precipita sotto il palco dei Maneskin. In un filmato del backstage, Fedez chiede a Damiano: “L’ultima volta che abbiamo fatto un video così ti ricordi dov’eravamo?”, Damiano risponde: “Vota 3 a Sanremo, adesso Las Vegas”.

Poi Federico Lucia immortala il momento in cui viene deciso il suo ingresso sul palco, che corrisponde al brano in scaletta Lividi Sui Gomiti. Tutto ciò che possiamo vedere sui social somiglia ad una grande festa tra amici, con musica e backstage, e foto di rito.

Ieri i Maneskin hanno lanciato il nuovo singolo La Fine, il primo in italiano dopo Zitti E Buoni ed ennesimo estratto da Rush, il disco in uscita nel 2023 che includerà anche un featuring con Tom Morello.

