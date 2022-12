Continua la gag dei Cugini di Campagna sui Maneskin e non fa eccezione la finale di Sanremo Giovani, nel corso della quale sono stati presentati anche tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023 nella categoria dei Campioni. Tra questi, anche i Cugini di Campagna, al Teatro Ariston di Sanremo con Lettera 22.

Amadeus li presenta in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo nella serata di venerdì 16 dicembre e il gruppo fa il suo ingresso in sala.

“Non è mai troppo tardi nella vita, per nulla, anche per vivere l’esperienza del Festival di Sanremo”, dice Amadeus ai Cugini di Campagna. Il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival della Canzone Italiana fa riferimento al debutto del gruppo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Per i Cugini di Campagna, infatti, nonostante la lunga carriera (il gruppo si è formato nel 1970), si tratta di un esordio assoluto a Sanremo.

Nel 2023, calcheranno per la prima volta il palco e per tutti è “Un onore” essere stati inseriti nel casto, soprattutto pensando a “tutti quei ragazzi che hai lanciato”, dicono ad Amadeus. Poi un esempio a caso: “I giovanissimi Maneskin”.

“Come dice Fiorello “Voi siete i vecchi Maneskin””, replica Amadeus. E si ripete la simpatica gag sull’outfit. Chi ha imitato chi? I Cugini di Campagna non hanno dubbi: il gruppo di Damiano David ha sicuramente preso ispirazione da loro, anche se non lo ammetterà mai.

“Abbiamo imitato noi i loro vestiti… Non è vero, sono loro che imitano noi”, dicono. “Io li amo da una parte ma li odio dall’altra perché la somma della loro età è uguale alla mia età”, le parole di Ivano Michetti, portavoce del gruppo nella diretta Rai. A Sanremo 2023 i Cugini di Campagna saranno in gara con il singolo inedito Lettera 22, e chissà che i Maneskin non li sorprendano in qualche modo!