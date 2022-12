Su Rai1, venerdì 16 dicembre, scopriamo in diretta dal Casinò di Sanremo i nomi dei 6 giovani che si aggiungono al cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2023.

“Sono davvero soddisfatto – commenta Amadeus da Sanremo – e voglio ringraziare i tre componenti della Commissione di valutazione per il lavoro svolto nell’ascolto dei tanti brani iscritti alla selezione di Area Sanremo”. “Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023”.

COLLA ZIO, FIAT 131, NOOR e ROMEO & DRILL sono i vincitori di Area Sanremo che si sono aggiunti agli artisti emergenti scelti da Amadeus e dalla commissione artistica del Festival in fase di selezione. Si compone così un gruppo di 12 giovani talenti che in diretta su Rai1 si sfida per l’ultima volta. La metà di loro sarà eliminata, l’altra metà calcherà il palco del Teatro Ariston di Sanremo per il Festival 2023, ufficialmente in gara tra i Campioni.

Il Festival 2023 si terrà da martedì 7 a sabato 11 febbraio, serata della proclamazione ufficiale del vincitore. Il podio sembra già definirsi e prevede Giorgia, Marco Mengoni e Ultimo – in ordine sparso. Ma ancora è tutto da vedere.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022

COLLA ZIO – Asfalto

FIAT 131 – Pupille

Gianmaria – La Città Che Odi

Giuse The Lizia – Sincera

Maninni – Mille Porte

Mida – Malditè

NOOR – Tua Amelie

OLLY – L’Anima Bella

ROMEO & DRILL – Giorno Di Scuola

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto Voce

Will – Le Cose Più Importanti

I cantanti di Sanremo 2023

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo