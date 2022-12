Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda i biglietti di Milan-Tottenham, soprattutto in relazione a coloro che aspettavano il giorno giusto per la vendita libera. Già, perché ad inizio settimana abbiamo assistito in primis alle due fasi della prelazione, dedicate rispettivamente a chi ha sottoscritto in prima istanza il cosiddetto Champions Pack, per poi concentrarsi sugli abbonati rossoneri in Serie A. Da oggi 16 dicembre, invece, tutti potranno provarci.

Cosa sappiamo sulla vendita libera dei biglietti di Milan-Tottenham oggi 16 dicembre

Nello specifico, la società campione d’Italia ha comunicato di recente che la vendita libera per i biglietti di Milan-Tottenham sarebbe scattata alle 12 di questo venerdì. Se siete interessati ad essere presenti a San Siro in occasione del ritorno della compagine rossonera nella fase ad eliminazione diretta, sarà importante essere rapidi, seguendo l’esempio del campionato. Già, perché durante le due fasi delle prelazioni è altamente probabile che buona parte dei ticket sia andata bruciata. Come avviene spesso e volentieri per partite così importanti.

I prezzi dei biglietti di Milan-Tottenham, durante la vendita libera, partono da 49 euro. Per acquistarli, dovete recarvi necessariamente nella pagina web indicata alcuni giorni fa dal club, sperando ovviamente che non ci sia già il sold out a mezzogiorno di oggi. Del resto, Inter e Milan continuano ad avere un seguito clamoroso di tifosi in casa ed in trasferta, indipendentemente dall’andamento non sempre costante delle due squadre in stagione.

Avete ottenuto informazioni più specifiche a proposito della vendita libera per i biglietti di Milan-Tottenham? Fateci sapere nei commenti che seguono se è lecito aspettarsi una disponibilità residua questo venerdì, o se al contrario sarebbe il caso di mettersi l’anima in pace per la tanto attesa sfida in programma a febbraio, per gli ottavi di finale di Champions League. Il sold out, in ogni caso, non dovrebbe essere in discussione.

