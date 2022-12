Gli auricolari wireless stanno andando per la maggiore in questi anni, prodotti di qualità che permettono di ascoltare musica o fare chiamate senza distrazioni provenienti dal mondo esterno e sicuramente tra i migliori in circolazione ritroviamo gli AirPods Pro di seconda generazione. Apple è molto attenta nel campo del wearable, realizzando accessori tecnologici innovativi che garantiscono un’esperienza utente di elevata fattura. Se quindi state pensando di acquistare degli auricolari wireless di qualità, consigliamo fortemente l’acquisto di questi AirPods Pro di seconda generazione che sono presenti ad un prezzo scontato su Amazon.

Disponibili a 269 euro gli AirPods Pro di seconda generazione su Amazon: l’ultima promozione ufficiale

Ulteriore promozione, insomma, dopo quella dei giorni scorsi. Come sempre il sito di e-commerce propone sconti interessanti su alcuni prodotti anche di stampo Apple e possiamo notare come quest’oggi gli AirPods Pro siano presenti sullo store di e-commerce con uno sconto dell’11%. Il costo finale risulta essere di 264,99 euro, ma il prezzo precedente era di ben 299 euro. Un piccolo risparmio c’è e può essere alquanto utile se si vuole puntare su questi auricolari di ultima generazione, parliamo infatti di un modello targato 2022, quindi di recente realizzazione.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e la consegna è prevista prima di Natale, nel giro insomma di nemmeno 48 ore questi AirPods Pro arriveranno a casa vostra. Se non si ha modo di poter spendere tale cifra in un’unica volta, ecco che si può puntare anche sull’acquisto a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche di questi auricolari wireless di stampo Apple. Spazio, in primis, alla cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, ma non manca la modalità trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti.

L’elemento di spicco è dato dall’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale. Questi AirPods Pro di seconda generazione sono anche resistenti all’acqua ed al sudore, sono infine dotati di custodia di ricarica MagSafe con altoparlante e anello per laccetto. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale prezzo.

Continua a leggere su optimagazine.com