Poche ore dopo l’annuncio della collaborazione eccellente con un leggendario chitarrista, ecco il nuovo singolo: La Fine dei Maneskin è stato lanciato a sorpresa nella notte insieme alla tracklist di Rush!, nuova avventura discografica della band romana.

La Fine dei Maneskin è il nuovo estratto da Rush! ed è disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il brano è il primo singolo in italiano della band romana dai tempi di Zitti E Buoni ed è l’ennesima anticipazione del prossimo disco dopo The Loneliest.

I Maneskin ritornano con un brano energico ma dal contenuto ombroso: Damiano David e soci, infatti, raccontano il lato oscuro del successo: “Anche la rosa più bella ha le spine”, cantano coloro che in superficie hanno “il mondo tra le mani” mentre “invece ci rimane niente”. Per questo “l’unica risposta è partire o restare a marcire”.

Da quando i Maneskin sono diventati un fenomeno mondiale grazie alla doppietta del 2021 – la vittoria a Sanremo e all’Eurovision – il loro nome compare molto spesso sui tabloid internazionali e sui magazine dedicati. Con Rush! completano il terzo disco in studio dopo Il Ballo Della Vita e Teatro D’Ira – Vol.1.

Pochi giorni fa i Maneskin hanno annunciato Gossip, il singolo in collaborazione con Tom Morello già chitarrista dei Rage Against The Machine, degli Audioslave e dei Prophets Of Rage.

Per la band romana si tratta della seconda collaborazione eccellente con icone del mondo del rock: nel 2021, infatti, i Maneskin hanno lanciato una versione di I Wanna Be Your Slave in featuring con Iggy Pop.

Di seguito la tracklist di Rush! che include, oltre a La Fine, un altro brano in italiano dal titolo Il Dono Della Vita:

01 Own My Mind 02 Gossip (feat. Tom Morello) 03 Timezone 04 Bla Bla Bla 05 Baby Said 06 Gasoline 07 Feel 08 Don’t Wanna Sleep 09 Kool Kids 10 If Not For You 11 Read Your Diary 12 Mark Chapman 13 La Fine 14 Il Dono Della Vita 15 Mammamia 16 Supermodel 17 The Loneliest

[Verse 1]

Mi sveglio ed è passato un anno

Ed io che sono ancora stanco

Con la valigia sotto braccio

Non so nemmeno dove vado

E vago come se fossi un pazzo

Porto ancora le mie manette

Ho girato il mondo, ho visto gente

No, non è come lo immaginavo

Io ho schiacciato bene la testa nel fango

Ho mangiato male per restare in vita

Ho sentito gente chiamarmi basta**o

E ancora corro cercando l’uscita

Ma l’unico modo è staccarsi dal branco

Scavare finché non senti le dita

Se tutti quanti ora ti stanno amando

Sappi che non è l’inizio, è la fine

[Chorus]

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restarе a marcire

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anchе la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

[Verse 2]

Hai idea di come ci si sente?

Avere il mondo fra le mani

Come contasse veramente

Come se fossimo speciali

E invece ci rimane niente

Un pugno di mosche tra le mani

Nemmeno tutto l’oro al mondo

Potrà comprare ciò che lasci

Mi hanno trattato come un santo, poi giudicato

Guardato male come fossi pregiudicato

Quando ritroveranno il corpo del mio reato

Si accorgeranno troppo tardi di aver sbagliato

Però io invece non mi fermo, continuo

Voglio vivere correndo sopra un filo

Il giorno che non avrò più un motivo

Saprò che non è l’inizio, è la fine

[Chorus]

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

[Bridge]

Cercavo soltanto un pretesto per dire questo

Per smettere di andare dove tira il vento

Trovare luce prima che tutto sia spento

E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso

Cercavo soltanto un pretesto per dire questo

Per smettere di andare dove tira il vento

Trovare luce prima che tutto sia spento

E se non mi amerà nessuno sarà lo stesso

[Chorus]

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire

Sappi che non è l’inizio, è la fine

Anche la rosa più bella ha le spine

Forse l’unica risposta è partire

O restare a marcire