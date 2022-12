I Samsung Galaxy S22 europei (e dunque anche italiani) stanno procedendo di gran carriera verso l’aggiornamento di dicembre. Si tratta di un’assoluta novità al 15 dicembre visto che, almeno fino ad ora, erano stati attualizzati soprattutto i top di gamma asiatici, quelli cioè con a bordo il chip Qualcomm Snapdragon. Finalmente, tocca anche ai dispositivi nostrani con chip Exynos ricevere il firmware di sicurezza più recente e i possessori dei telefoni interessati farebbero bene a non perdere del tempo per l’adeguamento

L’ultimo aggiornamento software è disponibile per tutte le ammiraglie di questo anno che volge al termine. Dunque possono procedere all’update sia il Samsung Galaxy S22, sia il Samsung Galaxy S22+ ed infine anche il Galaxy S22 Ultra. La versione firmware del pacchetto più recente è siglata come S90xBXXU2BVL1. Cosa include il nuovo pacchetto? Le vulnerabilità corrette sono ben 93 vulnerabilità, alcune anche di carattere critico. Per questo motivo, chiunque verrà raggiunto proprio dall’update, farà bene a procedere allo stesso nel minor tempo possibile.

Come è naturale che sia, la patch di sicurezza ora di scena sui Samsung Galaxy S22 non porta delle novità in termini di funzioni. Ciò non toglie che l’ultima fatica degli sviluppatori sia in grado di superare anche dei bug generali e migliorare l’affidabilità del telefono. Insomma, anche per quest’ultimo aspetto, varrebbe la pena non tergiversare per l’adeguamento software. I proprietari dei dispositivi già menzionati, se non ancora raggiunti in queste ore dalla notifica di download, non dovranno di certo abbattersi. Intanto, potranno verificare la presenza o meno di pacchetti nuovi all’interno delle Impostazioni del telefono, dunque nella sezione aggiornamenti. Se proprio non comparirà alcun alert, allora si tratterà solo di dover attendere poche ore o al massimo qualche giorno: non ci sono dubbi sull’imminente possibilità di upgrade per tutti.

