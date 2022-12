Nelle ultime ore, Realme ha presentato ufficialmente il Realme 10s come il nuovo membro della gamma Realme 10, che comprende: Realme 10 4G , 10 5G , 10 Pro e 10 Pro+. Tuttavia, non è uno smartphone completamente nuovo, ma una versione del Realme 9i 5G con più RAM, spazio di archiviazione, ricarica più rapida ed un sensore di fotocamera in meno sul retro. Dando uno sguardo alla scheda tecnica, il nuovo Realme 10s viene fornito con 8GB di memoria RAM, fino a 256GB di spazio di archiviazione e ricarica rapida da 33W. Il device possiede anche uno slot per schede microSD dedicato per l’espansione della memoria fino a 1TB.

Quanto alla configurazione della doppia fotocamera, sul retro è caratterizzata da una fotocamera da 50MP, come il 9i 5G. Ad ogni modo, è affiancato da un’unità di profondità, mentre il sensore principale da 50MP sul 9i 5G era accompagnata dalla doppia unità ritratto e macro. Frontalmente il nuovo telefono di Realme può contare su un sensore da 8MP. Di seguito ecco le principali caratteristiche di Realme 10s: lo smartphone sfoggia un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz; sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 810. Quanto alle memorie, il device giunge sul mercato con 8GB di RAM e 128 o 256GB di storage interno. Il telefono, che viene fornito anche con il supporto Hi-Res Audio, sfrutta l’interfaccia Realme UI 3.0 basata sul sistema operativo Android 12.

Il Realme 10s è dotato anche di un lettore di impronte digitali montato lateralmente e dispone di connettività 5G. È alimentato da una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33 W, che assorbe energia tramite una porta USB Type-C. Il nuovo smartphone è venduto nei colori Blu e Nero e con due opzioni di memoria: 8 GB/128GB e 8 GB/256GB. Il modello da 128 GB ha un prezzo di 1.099 yuan (circa 150 euro), mentre la versione da 256GB costa 1299 Yuan (circa 175 euro). Entrambi sono disponibili per i pre-ordini in Cina tramite il sito Web cinese ufficiale di Realme, con vendite a partire dal 20 dicembre.

