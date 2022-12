Cominciano a trapelare le prime immagini dei presunti Samsung Galaxy S23 dal vivo e la cosa non stupisce affatto. Considerando il più che probabile lancio dei dispositivi ad inizio febbraio, mancano un paio di mesi proprio al prossimo evento di presentazione. Dunque è normale che inizino a palesarsi proprio le foto di quelli che dovrebbero essere i successori dei Samsung Galaxy S22. Gli scatti non sono naturalmente ufficiali, eppure riportano esemplari dal design più che verosimile ed in linea con tutto quanto detto fino a questo momento.

Le foto dei prossimi Samsung Galaxy S23, immortalati sul retro, sono state condivise da un leaker d’eccezione noto a tutti come @Slashleaks. Ebbene, l’immagine di apertura articolo riporta proprio tutti e tre i modelli della prossima serie ammiraglia. Partendo da destra, in successione, compaiono il Samsung Galaxy S23 standard, poi il modello Plus e infine l’esemplare Ultra.

Quali conferme possiamo ottenere grazie al presente scatto? Senz’altro non stupisce che i modelli più economiciSamsung Galaxy S23 e S23 Plus abbiano 3 sensori per il comparto fotocamera principale e un design arrotondato agli angoli ma con bordi all’apparenza non curvi. Il loro aspetto è naturalmente identico, come da tradizione, ma sono diverse le dimensioni dei dispositivi.

Il modello Samsung Galaxy S23 Ultra si distingue dai precedenti modelli in primis per il comparto fotocamera più evoluto a 5 sensori. Non ci sono particolari cambiamenti rispetto al predecessore S22 Ultra in merito al posizionamento delle unità. Queste sono sempre allineate nel formare una lettera “P”. A parte le dimensioni più importanti, c’è da notare un design un po’ più squadrato rispetto ai colleghi meno costosi della stessa serie, ma i bordi ai lati sembrerebbero essere curvi.

Le riflessioni odierne potrebbero trovare conferma grazie a nuovi scatti. Di qui al lancio dei dispositivi, le anticipazioni fotografiche non mancheranno di certo.

