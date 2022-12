Dopo tante voci e speculazioni, arriva purtroppo la conferma della notizia su Sinisa Mihajlovic morto. Lo ha riportato Sky pochi istanti fa, che cita a sua volta un comunicato diramato dalla famiglia del serbo.

Non se ne può più di leggere post su Sinisa Mihajlovic morto o in coma, con titoli ingannevoli in modo più o meno esplicito tramite siti alla ricerca di click facili. Ho sollevato il problema già in settimana, quando sono trapelate le prime indiscrezioni sul presunto peggioramento delle condizioni per il tecnico che ha da poco lasciato il Bologna. Come sta e quali sono le ultime notizie? Rispetto al primo pezzo che ho portato alla vostra attenzione di recente, qualche riscontro più concreto effettivamente c’è. Vediamo come stanno le cose, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del pubblico.

Alla luce delle solite speculazioni di queste ore, sento come non mai la necessità di invitare chiunuque a darci un taglio con Sinisa Mihajlovic morto o in coma. Se vi state chiedendo “come sta” e quali siano le ultime notizie in merito al suo stato di salute, credo sia opportuno soffermarsi sulle dichiarazioni pubbliche rilasciate poche ore fa da Ilario Di Giovambattista di RadioRadio, il quale ha fatto sapere che alle 12 del 15 dicembre la situazione fosse sotto controllo.

Pur ammettendo il peggioramento dello stato di salute per Sinisa Mihajlovic avvenuto negli ultimi giorni, il giornalista ha contestualmente precisato che la situazione fosse stabile. La speranza è che possa vincere la seconda battaglia contro la leucemia mieloide, auspicando allo stesso tempo che possano pervenire nel più breve tempo possibile bollettini ufficiali ed aggiornati. In questo modo, infatti, verrà sgombrato il campo da ogni dubbio.

Vi faremo sapere appena ci saranno informazioni più concrete in merito. Nel frattempo, non alimentiamo ulteriori speculazioni e fake news a proposito di Sinisa Mihajlovic morto o in come, come purtroppo stanno facendo alcuni in Italia.

