Concluso il mini-ritiro in Turchia, il Napoli ha fatto rientro a casa, dove proseguirà la preparazione per la seconda parte del campionato di Serie A, in pausa per i Mondiali del Qatar 2022. La compagine guidata da mister Luciano Spalletti è pronto a scendere in campo per disputare la terza amichevole del mese di dicembre: dopo aver battuto l’Anatlyaspor (3-2) e il Crystal Palace (3-1), capitan Di Lorenzo e compagni affronteranno allo Stadio Maradona il Villareal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol. Il match è in programma domani, sabato 17 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 20.30.

Quella di domani sera sarà l’ultima partita amichevole ufficiale dei partenopei prima della ripresa del campionato, che li vedrà iniziare l’ultimo periodo con una trasferta molto difficile, ovvero il 4 gennaio al San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il match col Villarreal, gli azzurri giocheranno una quarta amichevole in programma mercoledì 21 dicembre sempre al ‘Maradona’ contro il Lille. Adesso soffermiamoci sul match contro il ‘sottomarino giallo’: la partita Napoli-Villarreal sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva e in streaming su DAZN.

Per poter vedere l’incontro è opportuno scaricare l’app DAZN, disponibile su PC, tablet, smart TV e altri dispositivi mobili, oppure utilizzare console di gioco come Xbox o Playstation, dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast, oppure tramite TIMVISION Box. Inoltre, il test amichevole sarà visibile in diretta TV anche su Sky, precisamente su Sky Sport (numero 251) e si potrà acquistare in pay-per-view al prezzo di 9,99 euro. Per quanto riguarda le probabili formazioni queste potrebbero essere le scelte dei tecnici Spalletti e Setien:

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

VILLARREAL (4-3-3) con: Reina; Kiko, Albiol, Cuenca, Mojica; Coquelin, Morlanes, Trigueros; Chukwueze, Pascual, Baena. All. Setien.

