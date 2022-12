Al via la prevendita dei biglietti per Max Pezzali al Circo Massimo di Roma nel 2023. L’artista si esibirà nella capitale per un appuntamento live unico, in una location straordinaria, che ha accolto i più grandi nomi della musica internazionale ed italiana.

Si intitola Circo Max il concerto di Max Pezzali, primo evento dal vivo del cantante in questa location. Una festa unica e straordinaria è ciò che bisogna aspettarsi dal concerto attraverso il quale Pezzali ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera, a suon di successi tra il percorso con gli 883 e quello solista.

La data è quella del 2 settembre 2023, per un concerto-evento attraverso il quale Max Pezzali prosegue i festeggiamenti i suoi primi 30 anni di carriera. I biglietti sono disponibili dal 17 dicembre. In scaletta solo hits, i suoi più grandi successi che lo hanno accompagnato – e che hanno accompagnato intere generazioni – in questi tre decenni musicali.

Lo show sarà l’unico estivo in programma per l’artista il prossimo anno, all’interno di una location all’aperto.

Biglietti per Max Pezzali al Circo Massimo di Roma

I biglietti per Max Pezzali al Circo Massimo di Roma sono disponibili dalle ore 11.00 di domani, sabato 17 dicembre solo online su TicketOne e TicketMaster. I biglietti saranno poi in vendita nei punti vendita di tutta la penisola dalle ore 11.00 di giovedì 22 dicembre. Prezzi a breve.