I 5 migliori regali high-tech economici per Natale? Abbiamo qui pronti per voi una guida che vi aiuterà, permettendovi di fare in tempo. La nostra selezione non sfora i 20 euro di budget, così potrete risparmiare e fare comunque bella figura. Ovviamente parliamo di prodotti che arriveranno in tempo in modo possiate metterli sotto l’albero e regalarli alle persone care.

Xiumeso Porta Cellulare da Collo

Il supporto con collo ad oca è l’ideale per essere applicato sulle scrivanie e lungo le spalliere dei letti, così da permettere all’utilizzatore di continuare a fare il proprio lavoro o di guardare film e serie TV senza doversi sforzare nel tenere fermo lo smartphone (che molte volte finisce col colpire il volto del malcapitato). Il prezzo è di 10,99 euro.

Cappello Bluetooth

Il freddo è il vostro peggior nemico? Potrete contare sulla morbidezza di questo simpatico cappellino, da poter anche regalare (sarà sicuramente gradito). All’interno troverete un auricolare Bluetooth 5.0 che vi consentirà di fruire della vostra musica preferite ovunque voi siate, lasciando libere le mani (pensate di viaggiare in moto e quanto potrebbe tornare utile poter parlare comunque al telefono senza nemmeno dover indossare gli auricolari in-ear). Il design del cappello è quello classico a cuffietta, adatto sia per gli uomini che per le donne. Il prezzo è di 14,39 euro.

BIIB – Penna con Torcia Elettrica

Tra i 5 migliori regali high-tech economici per Natale non poteva mancare questo pratico ed originale accessorio: una penna multifunzione che unisce tutti gli strumenti necessari per le varie situazioni di tutti i giorni: penna a sfera, chiave esagonale, torcia LED, apribottiglie e punta rompifinestra. Il prezzo è di 13,23 euro.

Sansnail Mini telecamera SQ11 HD

Questa piccola telecamera spia include una mini macchina fotografica nascosta con visione notturna, motion detection, ampio angolo di visione (155°), utile per tenere sempre sotto controllo casa vostra quando siete fuori. L’accessorio si presenta piccolo e discreto, non dà affatto nell’occhio e viene alimentato da una batteria di lunga durata. La risoluzione è FullHD a 1080p, con possibilità anche di videoregistrare la cattura su microSD. Il prezzo è di 16,99 euro.

Tile Mate (2022)

I vostri amici sono particolarmente distratti e perdono spesso le loro chiavi di casa? Allora questo è l’oggetto che non può loro mancare: si tratta di un localizzatore, compatibile con Alexa e Google Assistant, da poter agganciare a qualsiasi cosa sono soliti perdere con troppa facilità. L’app Tile farà suonare il localizzatore permettendo all’utente di ritrovare l’oggetto perduto (potrete, in alternativa, chiedere di farlo suonare al vostro assistente digitale). Il prezzo è di 18,74 euro.