Sono stati annunciati i concerti di Sfera Ebbasta in programma nel 2023. L’artista si porta avanti e sul finire del 2022 comunica le date del tour estivo, che lo vedranno protagonista sui palchi d’Italia a luglio e ad agosto.

Dopo il successo del Famoso Tour 2022, che lo ha visto calcare i palchi di 9 palazzetti sold out in Italia, Sfera Ebbatsa annuncia oggi i prossimi spettacoli. La buona notizia è che tornerà in concerto il prossimo anno, la cattiva che non è in programma al momento un tour invernale bensì una tournée estiva che non prenderà il via prima del primo giorno di luglio.

Il trapper svela infatti le date del suo Summer tour che tra luglio e agosto lo vedrà impegnato in 10 appuntamenti all’aperto.

Si parte il 1 luglio da Bergamo @ Bergamo Summer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio Legnano @Rugby Sound Festival, l’8 luglio Alba (CN) @ Collisioni Arena Piazza Medford, il 20 luglio Matera @ Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) @ NoSound Fest, il 5 agosto Catania @ Villa Bellini, il 9 agosto Gallipoli (LE) @ Parco Gondar e ultima tappa il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

I biglietti sono disponibili da oggi, venerdì 16 dicembre, alle 18:00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

I concerti di Sfera Ebbasta nel 2023

1 LUGLIO 2023 | BERGAMO @ Bergamo Summer Music

2 LUGLIO 2023 | PALMANOVA @ Piazza Grande

6 LUGLIO 2023 | LEGNANO @ Rugby Sound Festival

8 LUGLO 2023 | ALBA (CN) @ Collisioni Arena Piazza Medford

20 LUGLIO 2023 | MATERA @ Sonic Park

22 LUGLIO 2023 | FRANCAVILLA AL MARE (CH) @ Shock Wave Festival

23 LUGLIO 2023 | SERVIGLIANO (FM) @ NoSound Fest

5 AGOSTO 2023 | CATANIA @ Villa Bellini

9 AGOSTO 2023 | GALLIPOLI (LE) @ Parco Gondar

14 AGOSTO 2023 | OLBIA (OT) @ Red Valley Festival

