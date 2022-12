Annunciati i concerti di Nesli nel 2023, con le prime date del calendario del Luna Crescente Live Set. Il rapper e produttore Francesco Tarducci – questo il nome di battesimo del fratello di Fabri Fibra – tornerà sul palco con un serie di date indoor durante le quali coglierà l’occasione per riabbracciare il suo pubblico.

Di seguito il calendario dei concerti di Nesli nel 2023 con i prezzi dei biglietti già disponibili in prevendita:

28 febbraio 2023 – Torino, Hiroshima Mon Amour: Posto Unico € 20,00

02 marzo 2023 – Milano, Magazzini Generali: Posto Unico € 20,00

04 marzo 2023 – Padova, Geox Live Club: Posto Unico € 20,00

I biglietti per i concerti di Nesli nel 2023 sono disponibili sul circuito TicketOne. Lo show messo in piedi dall’artista di Senigallia è tutto nuovo, con un vestito sonoro inedito e pieno di sorprese per i fan. Francesco Tarducci salirà sul palco per proporre un live iconico in cui ripropone le sue più belle canzoni in una versione riarrangiata.

In scaletta, Nesli ripercorre la sua carriera mettendo in lista i suoi primi successi insieme a canzoni mai suonate dal vivo. Inoltre, Nesli presenterà in anteprima una parte del suo nuovo progetto discografico in uscita nel 2023. A proposito di questo, Nesli scrive:

“Mi manca vedervi. Mi manca sentirvi cantare sotto al palco. Sentire la mia voce che si mischia alla vostra. Le vostre facce illuminate dalle luci del palco. Il cuore in gola prima dell’inizio. E di inizio voglio parlarvi ora. Di quella che sarà la mia luna crescente”.

Luna Crescente è dunque il titolo del nuovo album che vedrà la luce nel 2023. L’ultimo album in studio di Nesli è stato pubblicato nel 2019 con il titolo Vengo IN Pace, e Luna Crescente sarà l’undicesima esperienza in studio per il rapper di Senigallia.

