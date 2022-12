Con l’Aiuto del Cielo 2 ci sarà oppure no? Dopo il successo che in queste settimane ha ottenuto la serie tra il pubblico di Canale5, è logico pensare ad un possibile seguito in futuro con nuove storie e implicazioni, ma ci sarà oppure no una seconda stagione? Per fortuna la risposta è positiva e sappiamo adesso che la miniserie televisiva drammatica franco-belga avrà un seguito.

Con l’Aiuto del Cielo 2 ci sarà e al momento sappiamo che sarà composta da due episodi, salvo cambiamenti strada facendo, ma cosa vedremo e di cosa sentiremo parlare ancora? Le anticipazioni sulla seconda stagione rivelano che Mathias e Clément avranno a che fare con due nuove vittime a cominciare dal ritrovamento del corpo senza vita di uno chef di un ristorante nell’entroterra di Montpellier e finendo ad un sanguinoso omicidio nell’abbazia di Valmagne quando il caposquadra del cantiere di ristrutturazione dell’abbazia cade dall’alto. Si tratta di un omicidio o di un suicidio?

In attesa di scoprire cosa succederà, oggi l’appuntamento sarà con il finale della prima stagione e con l’episodio dal titolo Un lungo cammino in cui Frate Clément e dell’ispettrice Ellie Taleb dovranno occuparsi della morte di Eric Massol, proprietario di un cottage sulla strada per Compostela. I sei escursionisti che hanno dormito al rifugio non hanno nulla a che fare con questa morte ma qualcosa sembra convincere davvero poco gli inquirenti.

Elli chiede a Clément di accompagnarli in Valmagne, mentre il monastero del frate è la tappa seguente ma a quel punto è proprio lui che cammina con il gruppo e nota uno strano comportamento. Elli si interessa alla nuora di Massol mentre fa una scoperta che destabilizza il ricordo ideale dei suoi genitori, morti 15 anni prima. Nel fratemmpo. Ellie e Clément scoprono nelle loro avventure di avere in comune più di quello che pensano.