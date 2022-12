Saranno 28 le canzoni di Sanremo 2023, 28 gli artisti in gara al Festival. 22 di loro sono stati scelti da Amadeus e dalla commissione artistica da lui presieduta; gli altri 6 si sono aggiunti dal concorso di Sanremo Giovani, sono i vincitori emersi dalla finale a 12 concorrenti.

Grandi nomi al Festival anche nel 2023. Dopo il ritorno di nomi importanti della musica italiana, come Elisa e Gianni Morandi, al Festival 2022, anche nel 2023 Amadeus stupisce con qualche sorpresa interessante.

A Sanremo 2023 due reunion molto attese, quella degli Articolo 31 e di PAola e Chiara. Ma non solo: ci saranno grandi debutti, come quello dei Cugini di Campagna, per la prima volta al Festival.

Nel cast nomi d’eccellenza come Giorgia e Marco Mengoni. Torna poi sul palco Ultimo e debutta Mr.Rain. Anche Tananai fa parte dei ritorni piacevoli per il pubblico. Ha avuto accesso al Festival nel 2022 proprio vincendo il circuito giovani e ora è uno di quei nomi che di diritto entra tra i Big.

La parte ex talent è coperta dal giovane LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ma anche da Elodie, ex Amici di Maria De Filippi. Nello stesso talent, l’esordio di Mara Sattei. Non solo Luca D’Alessio, sul palco anche un altro figlio d’arte. Ci sarà Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del mitico Vittorio.

Titoli ed autori delle canzoni di Sanremo 2023 in arrivo.

Cantanti e canzoni di Sanremo 2023

Giorgia: Parole dette male

Articolo 31

Elodie: Due

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei: Duemilaminuti

Leo Gassmann

Cugini di Campagna

Mr. Rain: Supereroi

Marco Mengoni: Due vite

Anna Oxa: Sali (canto dell’anima)

Lazza: Cenere

Tananai: Tango

Paola e Chiara

LDA

Madame: Il bene nel male

Gianluca Grignani: Quando ti manca il fiato

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo: Alba