We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la propria storia e a vedere insieme uno o più video realizzati.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Mi ero già collegato con i Grundge Project e ho deciso di aggiornare la loro produzione perché “Points of Light”, il loro ultimo singolo, apre un nuovo modo di porsi dove la voce di Mattia, meno urlata del rock duro che facevano in passato, ha tonalità molto interessanti. Anche il video di animazione che hanno realizzato da soli è davvero interessante. Al punto che nella diretta qualcuno lo ha paragonato a quelli di Miyazachi. Loro erano felicissimo di questo accostamento, perché Mattia è un fan di questo regista, soprattutto de “La città incantata”.

Ho deciso poi di mostrare anche il precedente video “Friend of mine” per mostrare loro che suonano live.

Ecco la brevissima bio che mi hanno mandato:

The Grudge Project sono una band post-grunge italiana nata nel 2014 a Verona.

Registrano a Monza al “Frequenze Studio” sotto

alla direzione artistica di Pietro Foresti il loro primo album “The Grudge Project” a Marzo 2019 sotto distribuzione Universal.

A Ottobre 2020 rilasciano il loro primo singolo “Gods” assieme al lyric video diretto da Lorenzo Milan. Registrano, ad aprile 2021, sotto la direzione artistica di Luca e Marco Donazzan in videoclip di “Friend of mine“, il secondo singolo estratto dall’album, in uscita ad aprire 2022.

Giugno 2022 esce l’album “The Grudge Project”.

Ottobre 2022, firmano con l’agenzia di management e ufficio stampa “Sorry Mom!“.

