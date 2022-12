Pare si stia avvicinando una volta per tutte l’uscita del Samsung Galaxy S23, in Italia e nel resto del mondo, stando ai segnali che possiamo cogliere oggi 15 dicembre per il pubblico. Già, perché in queste ore dobbiamo registrare nuove certificazioni che ci avvicinano sensibilmente all’esordio ufficiale di questi modelli sul mercato. Se da un lato ci sono perplessità sulla scheda tecnica, come del resto abbiamo avuto modo di osservare nella giornata di ieri con un altro articolo a tema, in questo frangente possiamo concentrarci su coloro che attendono la prima uscita ufficiale della serie Android più attesa di tutto il 2023.

Ci stiamo avvicinando all’uscita del Samsung Galaxy S23: tutti i segnali raccolti oggi 15 dicembre

Per quale ragione vi sto scrivendo che siamo sempre più vicini l’uscita del Samsung Galaxy S23? I segnali del 15 dicembre giungono direttamente da SamMobile, secondo cui i prodotti dovrebbero fare la prima apparizione durante il mese di febbraio 2023 e molto probabilmente potrà contare su tre dispositivi. Stiamo parlando dei vari Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Del resto, i dispositivi sono stati avvistati su varie piattaforme di certificazione in passato.

Qual è in buona sostanza la novità di oggi? Per farvela breve, il Samsung Galaxy S23 è stato avvistato su altre due piattaforme di certificazione, la NBTC tailandese e la BIS indiana, che rivelano alcuni dettagli interessanti. In primo luogo, quanto raccolto oggi conferma che il device avrà effettivamente il nome di cui si parla tanto da mesi. Dopo essere stato certificato da diverse autorità, sembra che lo sviluppo del telefono risulti ormai completo e che il lancio della gamma Galaxy S23 sia sulla buona strada.

Oltre a Snapdragon 8 Gen 2, per il Samsung Galaxy S23 si continua a parlare di una batteria da 3.785 mAh con supporto per la ricarica cablata da 25 W, senza dimenticare le opzioni di connettività includeranno 5G, Wi-Fi 6, UWB e NFC.