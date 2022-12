In attesa di capire come andrà a finire per Doc Nelle tue Mani 3 proprio una delle sue protagoniste oggi tornerà nel prime time di Rai1 con la collana Purché Finisca Bene. Naturalmente stiamo parlando di Sara Lazzaro che questa sera sarà protagonista nel cast Se mi Lasci ti Sposo, il film tv che racconta la storia di Giulia e Marco (Alessio Vassallo), una coppia in crisi come tante, che continua a stare insieme per inerzia e non solo.

Separarsi costa caro, non solo per il prezzo emotivo ma anche per quello più pratico, come potrebbero riuscire due trentenni precari e in crisi economica a gestire due case, spese multiple e il doppio delle bollette? La luce in fondo al tunnel arriva proprio grazie Giulia che ha un’idea: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei regali dei generosi parenti, ci riusciranno per davvero?

Ecco il promo del film in onda oggi, 15 dicembre, su Rai1:

Al cast di Se Mi Lasci Ti Sposo si unisce la grande Marina Massironi nei panni della vedova Agata, devota al suo marito defunto, che non cessa di voler onorare entrando a gamba tesa nella vita della figlia. Agata vuole che Giulia abbia un matrimonio principesco ma le parole di suo genero, Marco, le permetteranno di aprire gli occhi, forse. A lei si unisce Paolo Calabresi nei panni di Ruben, aspirante attore con poca fortuna, si accontenta di fittare la sua casa come dormitorio per altri attori spiantati ma le cose potrebbero migliorare quando gli viene affidato il ruolo di prete.

Il resto lo scopriremo solo questa sera quando il secondo film di questa nuova stagione di Purché Finisca Bene andrà in onda tenendo compagnia al pubblico di Rai1.