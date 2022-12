La terza spunta blu WhatsApp torna a far parlare molti anche alla fine del 2022. Ciclicamente, la presunta notizia dello sviluppo di una nuova funzione all’interno del servizio di messaggistica torna alla ribalta e si accende dunque la discussione sull’utilità o meno dell’opzione. Proprio in quest’ultima parte dell’anno, va chiarito dunque di che cosa stiamo parlando e perché quanto riportato (ancora una volta) è una fake news.

Non c’è in sviluppo nessuna funzione per la terza spunta blu WhatsApp. Gli esperti del servizio di messaggistica non prevedono di associare ad un contenuto in chat l’informazione specifica che dovrebbe dar conto di un avvenuto screenshot della schermata della conversazione. Le spunte presenti in app restano due: la prima per indicare l’arrivo di un messaggio a destinazione, la seconda a conferma della sua avvenuta lettura. Se qualcuno effettuerà una cattura del display in cui sono presenti le nostre parole, nulla ce lo indicherà.

La terza spunta blu WhatsApp dunque non esiste neanche in test e non ci tutelerà per la nostra privacy ora e neanche per il futuro. Questa affermazione vale a fine 2022 ancora di più che in passato e per un motivo molto semplice: nelle ultime beta del servizio di messaggistica è venuta fuori una novità interessante relativa ai messaggi visibili una sola volta. Esattamente come già accade per le immagini ad esempio, ecco che chiunque potrà decidere di inoltrare una nota visibile una sola volta appunto e di cui non sia possibile effettuare uno screen. Il tutto a tutela di informazioni ritenute particolarmente sensibili. Alla luce delle ultime attività degli esperti dunque, proprio l’utilità della terza spunta blu verrebbe a decadere, anche perché il problema sarebbe risolto a monte senza permettere ad alcuno di tenere traccia di quanto detto. La sperimentazione di quest’ultima opzione è ancora in corso, ma non ci sono dubbi sul fatto che la sua implementazione arriverà presto, magari già ad inizio 2023.

