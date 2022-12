In questo particolare periodo dell’anno risulta molto pericolosa la mail di spedizione in attesa, esattamente nei giorni che precedono il Natale. In molti stiamo aspettando qualche pacco in arrivo da qualsiasi corriere in questo momento e dunque la missiva, almeno all’apparenza, potrebbe sembrare realistica. Così non è e anzi ci troviamo al cospetto di un tentativo di truffa abbastanza serio.

Non esiste alcun corriere che mandi una mail di spedizione in attesa in questo come in altri periodi dell’anno. La consegna di uno specifico pacco non è stata bloccata in qualche magazzino e per qualsivoglia motivo. Dunque nessuno ci sta chiedendo delle informazioni per provvedere proprio alla consegna del pacco in un determinato momento, in un giorno e ad una specifica ora. Semmai l’intento dei nuovi truffatori sarà quello di andare a carpire pericolosi dati sensibili della vittima per poi utilizzarli in una maniera non lecita, perpetuando dei raggiri.

Qualche dettaglio in più su come funziona l’ultima mail con il riferimento alla presunta spedizione in attesa. Il messaggio in questione contiene l’invito ad indicare le modalità di consegna tramite un tasto. Quest’ultimo traghetta il visitatore su un finto sito di un corriere e lo induce a fornire preziosi dati personali (per dire, anche quelli relativi alla sua carta di credito). Naturalmente proprio queste informazioni rischieranno di essere utilizzate fin da subito per eseguire operazioni non autorizzate con grossi danni dei malcapitati di turno.

L’unico modo per proteggersi resta quello di non dare alcun peso alla missiva ricevuta. Anche se ci sarà qualche pacco in arrivo di nostro interesse, sarebbe il caso di non abboccare alla nuova trappola e semmai sincerarsi di eventuali anomalie solo attraverso i canali di vendita ufficiali ai quali ci si è rivolti o i corrieri di riferimento. Niente di più semplice dunque.

