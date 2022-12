Un thriller ad alta tensione: The Patient su Disney+ segna l’addio di Steve Carell alla comedy. Dopo averci regalato ruoli memorabili in The Office (la serie tv che l’ha lanciato nel panorama televisivo) e nel più sfortunato Space Force, l’attore di commedie come 40 anni Vergine e Un’impresa da Dio, si mette nei panni di un psicologo che deve fermare un potenziale serial killer. In che modo? Ovviamente entrando nella sua testa.

The Patient su Disney+ segue la storia di Alan Strauss (Steve Carell), tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer. Sam ha un’insolita richiesta terapeutica per Alan: frenare le sue pulsioni omicide. Per poter sopravvivere, Alan deve liberare la mente disturbata di Sam e impedirgli di uccidere di nuovo… ma Sam si rifiuta di affrontare argomenti critici, come sua madre Candace (Linda Emond). Da solo in prigionia, Alan scava nel proprio passato attraverso i ricordi del suo vecchio terapeuta, Charlie (David Alan Grier), e si confronta con i suoi problemi repressi: la recente morte della moglie, Beth (Laura Niemi), e il doloroso allontanamento dal figlio religioso, Ezra (Andrew Leeds).

Nel corso della sua prigionia, Alan scopre non solo quanto sia profonda la compulsione di Sam, ma anche quanto lavoro debba fare per riparare la frattura nella sua stessa famiglia. Con il tempo che stringe, Alan lotta disperatamente per fermare Sam prima che diventi complice dei suoi omicidi o, peggio, diventi lui stesso un bersaglio.

The Patient è frutto delle menti di Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans), che decidono di girare tutti i dieci episodi all’interno del seminterrato dove Alan è tenuto prigioniero, per dare agli spettatori il senso di claustrofobia ed empatizzare ancora di più con il terapeuta. E l’escamotage funziona, perché lo spazio chiuso e il tempo che sembra non passare mai, ci danno proprio l’idea di soffocamento e di senso dell’ignoto – ignoto è il destino di Alan, così come le azioni dello stesso Sam, un uomo la cui sanità mentale è in bilico.

The Patient su Disney+ è disponibile dal 14 dicembre.

