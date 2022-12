Uno dei fitness tracker più interessanti di questo 2022 ormai al termine è senza dubbio lo Xiaomi Mi Band 7 che, in queste ore, è presente ad un prezzo davvero appetibile su Amazon. Se siete quindi alla ricerca di un device che possa monitorare alcuni aspetti relativi all’attività sportiva, tenendo sotto controllo parametri legati alla salute dell’organismo, sicuramente questo può essere un’occasione ghiotta da non lasciarsi scappare.

Concentriamoci sulle nuove offerte per Xiaomi Mi Band 7: come cambia il prezzo oggi 15 dicembre

Si torna a parlare di questo prodotto, dunque, dopo il nostro recente articolo a tema. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come questo Xiaomi Mi Band 7 sia acquistabile alla cifra di 49,90 euro ed è il risultato di uno sconto del 175 effettuato sul prezzo in precedenza, quello da listino di 59,99 euro. Come si può notare c’è un piccolo risparmio da prendere assolutamente in considerazione, tra l’altro è possibile anche poter risparmiare ulteriori 2,50 euro al ceck-out, quando insomma si avvieranno le procedure di acquisto.

La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, non bisogna attendere molto per riceverlo e la consegna risulta essere gratuita. Tutti vantaggi importanti che vi permetteranno di mettere le mani su questo Xiaomi Mi Band 7 che potrebbe diventare anche un ottimo regalo di Natale da fare ad una persona cara. A questo punto è bene approfondire quali sono le caratteristiche di spicco di questo fitness tracker targato Xiaomi. In primis troviamo finalmente un display più ampio da 1,62 pollici ed è AMOLED, ma c’è l’opportunità di poter scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici.

Per quanto riguarda l’aspetto della salute questo Xiaomi Mi Band 7 effettua un’analisi attenta del massimo consumo di ossigeno (VO2 max). Il massimo consumo di ossigeno è un aspetto chiave nella fisiologia dell’esercizio e un importante indicatore della capacità aerobica del corpo umano. Non solo perché ritroviamo il monitoraggio del livello di ossigeno del sangue, della frequenza cardiaca ed anche della qualità del sonno, con in evidenza tutte le varie fasi. Chiaramente c’è anche il supporto ad oltre 110 modalità sportive, si potrà conoscere nel dettaglio ogni aspetto della propria attività fisica. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale device.

