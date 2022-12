In questa mattinata di giovedì 15 dicembre non funziona l’app BancoPosta per i correntisti legati al gruppo Poste Italiane. I problemi sono estremamente seri, visto che il servizio risulta essere per nulla disponibile, anche dopo svariati tentativi di accesso. Cerchiamo di capire quale sia la portata delle anomalie in corso e pure quali potrebbero essere gli eventuali tempi di risoluzione del malfunzionamento.

Ecco cosa si palesa agli occhi di tanti italiani, almeno dalle ore 9 di questa mattinata. Non funziona l’app BancoPosta già al primo tentativo di accesso di un qualsiasi utente. Nell’immagine di apertura articolo è presente la schermata che in molti stanno visualizzando sul loro dispositivo mobile, sia con sistema operativo Android che con quello iOS di Apple. Ebbene, senza mezzi termini, il servizio viene dichiarato come non disponibile al momento. Ne consegue che la propria area personale non è per nulla raggiungibile, neanche dopo svariati tentativi. A nulla serve l’operazione di chiusura e riapertura dell’applicazione non funzionante: a dire la verità, non c’è neanche alcun effetto benefico dopo il tentativo di disinstallare lo strumento e il conseguente nuovo download. Insomma, sembra proprio che le anomalie siano da rintracciarsi a monte, per qualche errore di server non trascurabile.

Al momento di questa pubblicazione, il sito di alert Downdetector quantifica le testimonianze di anomalie giunte alla sua attenzione in qualche centinaio. Come a testimoniare che, se non funziona l’app BancoPosta in questa mattinata di metà dicembre, i problemi non sono trascurabili e dunque abbastanza seri. C’è da ipotizzare che un ritorno alla normalità possa concretizzarsi in mattinata, ma forse non immediatamente. Andrà di certo ripristinata una situazione attualmente abbastanza grave. Per il momento, da parte di Poste Italiane, non sono giunti feedback utili per capire quali potranno essere gli eventuali tempi in cui tutto tornerà alla normalità ma di certo sono in corso i lavori utili per superare il down.

