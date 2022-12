Gli smartphone pieghevoli prodotti da Samsung dominano la scena, anche se sono sempre più gli OEM pronti ad affilare i coltelli per dare battaglia al colosso di Seul in questo particolare ambito. Oppo ha da poco lanciato i suoi pieghevoli, senza dimenticare l’ottimo Vivo X Fold+, la proposta recente di Xiaomi ed il fatto che anche Google stia lavorando ad un proprio progetto in questo senso.

Il mercato non sarà fermo solo ai pieghevoli di Samsung: molto presto le alternative saranno tante e tutte altrettanto valide. L’ultimo rapporto di ‘Display Supply Chain Consultants‘ spinge in tale direzione, affermando che il 2023 sarà un anno all’insegna dei dispositivi pieghevoli. D’altro canto, il Q3 2022 ha fatto registrare un aumento delle spedizioni di questo genere di terminali mai raggiunto prima: parliamo di più di 6 milioni di unità, spinte proprio dalle vendite dei Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Il trend non dovrebbe persistere nel corso del Q4 2022, visto che la scena verrà rubata dagli iPhone 14, con un calo del 50% rispetto al Q3 2022 e del 25% su base annuale.

Nel corso del 2023, DSCC ha fatto sapere che le spedizioni complessive di dispositivi pieghevoli raggiungeranno la cifra di 17 milioni, con 10 produttori pronti a darsi battaglia per spuntarla. Samsung continuerà a mantenere il suo primato, anche se le sue quote dovrebbero diminuire dal 78 al 72%, in favore dei vari Oppo, Xiaomi e Vivo. Per quanto riguarda il Google Pixel Fold, il device pieghevole potrebbe arrivare solo verso la fine del 2023, vedendosela con i Z Fold 5 e Z Flip 5 di Samsung. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

