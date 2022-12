Last Christmas su Canale5 va in onda stasera, 15 dicembre, per accompagnare il pubblico verso il Natale. Le note della celebre canzone degli Wham! dà anche il titolo al film e fanno da sfondo alla vicenda sentimentale di Kate e Tom per le strade di Londra.

La protagonista, interpretata da Emilia Clarke (l’iconica madre dei draghi, Daenerys Targaryen, nella serie HBO Il Trono di Spade), si guadagna da vivere vestendo i panni dell’elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno: un lavoro che a Kate piace e che il tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe la porta ad odiarlo ancora di più. Così è l’entrata di Tom nella sua vita, fino a quel momento caratterizzata da tante scelte sbagliate, a cambiarne radicalmente il sapore, anche se inizialmente le sembra troppo bello per essere vero tanto che la storia stenta a decollare. Ma proprio quando niente sembra funzionare, lo sfondo magico del Natale fa breccia nel cuore di lei e le permette finalmente di lasciarsi andare.

Last Christmas è scritto e diretto da Paul Feig (Le amiche della sposa, Un piccolo favore). La sceneggiatura invece è stata scritta da Bryony Kimmings ed Emma Thompson, la quale ha realizzato il soggetto del film col marito Greg Wise. Curiosità: la colonna sonora è composta da 14 canzoni degli Wham! e di George Michael, più il brano inedito This Is How (We Want You to Get High) registrato nel 2015.

Nel cast del film: Emilia Clarke nel ruolo di Katarina “Kate” Andrich; Henry Golding è Tom Webster; Emma Thompson è Petra Andrich; Michelle Yeoh è Huang Qing Shin; Lydia Leonard è Marta Andrich; Boris Isaković è Ivan Andrich; Rebecca Root è la dott.ssa Addis; e Patti LuPone interpreta Joyce.

L’appuntamento con Last Christmas su Canale 5 è per stasera ore 21:40.

Continua a leggere su optimagazine.com.