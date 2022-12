Una dieta equilibrata è fondamentale per fornire all’organismo le necessarie difese contro i malanni di stagione. In particolare minerali, vitamine proteine sono le sostanze che non possono mancare nelle nostre abitudini alimentari.

Lo sostiene la nutrizionista Elisabetta Bernardi presentando tre piatti che possono rappresentare potenti alleati per combattere l’influenza. Le proteine sono importanti per guarire e recuperare dalla malattia, poiché rappresentano i mattoni per costruire gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario. Oltre alle proteine di origine animale, che troviamo in uova, pesce, carne, latte e latticini, non vanno sottovalutate le proteine vegetali di legumi e frutta con guscio.

La dottoressa Bernardi sostiene che la carne “assicura un’ottima quantità di proteine di alto valore biologico, ma taurina e creatina, abbondanti nella carne rossa, svolgono un ruolo importante nell’inibire lo stress ossidativo e l’infiammazione, migliorando le cellule del sistema immunitario”.

Ecco dunque i tre piatti consigliati dalla nutrizionista:

1- Brodo di carne o pollo: è un idratante molto potente, con notevole potere curativo dovuto di sostanze che fungono da antinfiammatorio che allevia i disturbi e cura le infezioni del condotto respiratorio;

2- Zabaione: l’uovo è ricco di vitamina B, di proteine e contiene e minerali come ferro, fosforo, zinco, ottimi per il sistema immunitario;

3- Stracciatella in brodo: è il piatto perfetto per chi ha la febbre, rapido da preparare, nutriente, un toccasana per eliminare i sintomi influenzali.