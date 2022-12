Potrebbe essere un vero e proprio dietrofront quello riferito alla soglia dei pagamenti con POS sotto la quale non sono previste delle sanzioni per i commercianti che negano lo strumento di transazione. Nelle ultime settimane, ha fatto molto discutere la decisione di Giorgia Meloni di inserire in Manovra la soglia di 60 euro, ossia la cifra oltre la quale i commercianti saranno pure costretti ad accettare un pagamento con carta ma non certo per somme inferiori. La vicenda è arrivata ai vertici dell’Unione Europea a ora rischia di essere fortemente ridimensionata.

Roberto Pella, deputato di Forza Italia e pure relatore della Manovra, in un’intervista a 24 Mattino su Radio 24, ha dichiarato che la stessa Meloni sarebbe intenzionata a rivedere le proprie posizioni a favore di una soglia più bassa. Solo al di sotto dei 30 euro, gli esercenti non sarebbero tenuti ad accettare i pagamenti con carta ma per cifre superiori correrebbe invece l’obbligo.

Va chiarito che quanto appena riferito non ha carattere di ufficialità ma la strigliata dai vertici UE potrebbe aver avuto i suoi effetti. Le critiche mosse nei confronti della misura riguardano sempre il pericolo di una maggiore evasione fiscale dei commercianti per quelle transazioni che non sono tracciate digitalmente e per le quali, naturalmente, non è fornita neanche una ricevuta fiscale. Le prossime ore e poi giorni saranno decisivi per comprendere in quale direzione si andrà, a questo punto, a partire dal 2023. Per la cronaca, sempre nel mirino dei rappresentanti comunitari, c’è anche il nuovo tetto al contante, che passa dagli attuali 2000 a 5000 euro. Anche in quest’ultimo caso, la decisione finale per il nostro Governo potrebbe essere diversa, dopo le pressioni giunte dall’Europa. Pure per questo fronte, rimaniamo nel campo delle ipotesi e ci sarà da aspettare l’ufficiosità della notizia.

