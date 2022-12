Google ha da circa un mese rilasciato l’attesissima e nuova interfaccia Coolwalk su Android Auto, proposta per il momento solo in versione beta. Questo sta a significare che tra non molto sarà lanciata la versione ufficiale e definitiva. Con la nuova skin il colosso di Mountain View ha voluto presentare una profonda riprogettazione di Android Auto, giunto alla versione 8.6, presentando un’inedita navigazione principale ed una struttura multitasking piuttosto realistica. Il design della nuova interfaccia Coolwalk, che pare presentarsi più ordinato ed elegante, si integra in maniera perfetta a bordo di qualsiasi display, sia esso grande o più piccolo.

Si basa, inoltre, su uno schermo diviso, che è possibile auto impostare in merito alle dimensioni del display. Un’applicazione principale resta sempre ben visibile, ma, al tempo stesso, è possibile visualizzare anche altre due app in un’area più piccola come ad esempio: il lettore multimediale, le app di messaggistica, notifiche e così via. Malgrado la nuova skin sia giunta in versione beta da un mese circa, ad oggi molti utenti stanno segnalando l’arrivo dell’interfaccia sui loro Android Auto. Di recente, infatti, sempre più utenti hanno rivelato l’arrivo improvviso di Coolwalk sui loro sistemi di infotainment. Molti, praticamente, si sono ritrovati la nuova interfaccia senza aver compiuto alcun procedimento e quindi sembrerebbe che il roll-out faccia ancora parte della versione beta di Android Auto.

La nuova interfaccia Coolwalk a bordo di Android Auto sarebbe dovuta giungere sulla piattaforma l’estate scorsa, ma è solo da poche settimane che Google ha reso noto che la versione 8.6 è disponibile per tutti quegli utenti che rientrano nel programma beta di Android Auto. Per installarla a bordo della propria vettura occorre accedere dal Play Store, mentre, se non si fa parte del programma beta, sarà opportuno attendere il lancio ufficiale della versione definitiva.

